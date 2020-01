Voto in Regione, primo confronto tra i 7 candidati: sanità al centro

Primo confronto questa mattina su Rai Tre tra i sette candidati presidente alle elezioni del 26 gennaio in Emilia Romagna. Presenti alla tribunale elettorale registrata negli studi Rai di Bolognaalla guida di una coalizione di centrodestra a guida Lega,alla guida di una coalizione di centrosinistra a guida Pd,de L'Altra Emilia Romagna,del Movimento 5 Stelle,di Potere al Popolo,del Partito Comunista edel Movimento 3V Vaccini-Vogliamo-Verità.'Abbiamo previsto una rivoluzione dei Pronto soccorso che porterà nei prossimi mesi la garanzia che in sei ore al massimo vi sarà la certezza, dopo la visita, di essere ricoverati o portato a casa se non vi sono particolare problemi' - ha detto Bonaccini.'Non vogliamo una sanità dove le liste di attesa sono lunghissime se non si hanno soldi: se hai i soldi la visita è dopo tre giorni, se non li hai visita specialistica dopo un anno e mezzo' - ha attaccato la Borgonzoni.Lunedì 14 nuova tribuna elettorale sempre a sette.