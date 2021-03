Zona rossa, scuola chiusa ma a Messa si può continuare ad andare

Nonostante l'ingresso di Modena in zona rossa e la chiusura delle scuole le celebrazioni liturgiche nei luoghi di culto non subiscono variazioni rispetto al Protocollo siglato tra Governo e CEI lo scorso 7 maggio e le successive integrazioni.'Il nuovo Dpcm valido dal 6 marzo al 6 aprile, all'art. 12, in merito ai luoghi di culto e alle funzioni religiose si esprime così:1. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.2. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni - spiega la Diocesi in una nota -. Sono invece sospse le attività pastorali in presenza:– catechismo, incontri formativi e attività di oratorio e doposcuola di tutti i gruppi parrocchiali;– riunioni di qualsiasi tipo (come ritiri, incontri organizzativi e assemblee varie…);– visite alle famiglie'.Gli uffici di Curia della Diocesi di Modena e Nonantola rimarranno aperti.