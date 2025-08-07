In attesa del giudizio della Corte dei Conti, la cessione del controllo esclusivo di Aimag ad Hera è stata approvata da 19 Comuni soci su 21. A parte Cavezzo e (probabilmente) San Prospero, tutti gli altri Comuni hanno approvato il piano. Un sì che - come detto - si scontra in modo clamoroso con programmi elettorali e promesse esplicite. Pochi giorni fa abbiamo pubblicato il programma elettorale del sindaco di Carpi di centrosinistra Riccardo Righi nel quale si prometteva 'il pieno controllo pubblico dell'azienda', oggi diamo conto di quanto affermato in un video (sopra) dall'allora candidato sindaco di centrodestra di Mirandola, Letizia Budri, oggi sindaco eletto. 'Come candidato e come amministratore incarico ribadisco la mia posizione - diceva a maggio 2024 Letizia Budri - che vuole Mirandola forte in un patto di sindacato coeso che veda il controllo pubblico non solo come quota azionaria, ma anche come gestione in mano ai soli Comuni'. Esattamente il contrario di quello che è stato votato dalla maggioranza di centrodestra a Mirandola e dalla maggioranza di centrosinistra di Carpi.
Giuseppe Leonelli
Aimag nelle mani di Hera, il programma di Righi e i video della Budri: le promesse calpestate
A maggio 2024 l'allora candidato sindaco: 'Controllo pubblico non solo come quota azionaria, ma anche come gestione in mano ai soli Comuni'
A maggio 2024 l'allora candidato sindaco: 'Controllo pubblico non solo come quota azionaria, ma anche come gestione in mano ai soli Comuni'
In attesa del giudizio della Corte dei Conti, la cessione del controllo esclusivo di Aimag ad Hera è stata approvata da 19 Comuni soci su 21. A parte Cavezzo e (probabilmente) San Prospero, tutti gli altri Comuni hanno approvato il piano. Un sì che - come detto - si scontra in modo clamoroso con programmi elettorali e promesse esplicite. Pochi giorni fa abbiamo pubblicato il programma elettorale del sindaco di Carpi di centrosinistra Riccardo Righi nel quale si prometteva 'il pieno controllo pubblico dell'azienda', oggi diamo conto di quanto affermato in un video (sopra) dall'allora candidato sindaco di centrodestra di Mirandola, Letizia Budri, oggi sindaco eletto. 'Come candidato e come amministratore incarico ribadisco la mia posizione - diceva a maggio 2024 Letizia Budri - che vuole Mirandola forte in un patto di sindacato coeso che veda il controllo pubblico non solo come quota azionaria, ma anche come gestione in mano ai soli Comuni'. Esattamente il contrario di quello che è stato votato dalla maggioranza di centrodestra a Mirandola e dalla maggioranza di centrosinistra di Carpi.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Scandalo Amo, ora Forza Italia con Platis fa sul serio e va in Procura. Focus su contanti e bancomat di Reggianini
Modena, Mezzetti: 'La Corte dei Conti ha ragione: il controllo di Seta deve essere pubblico'
Emergenza urgenza montagna, avanti con gli infermieri senza Met, e la piazza di Sestola insorge
'Così non si può vivere': residenti zona stazione piccola esasperati dai cantieri notturniArticoli Recenti
Aimag ceduta a Hera, l'esempio di Fdi a Cavezzo: così i meloniani a Mirandola approvavano la svendita
Oltre il sogno, il libro di Fabrizio Monari: nell'urlo per l'oro olimpico delle azzurre del volley, il culmine della passione di una vita
Ultima amichevole Modena a Fanano, prima per solidarietà
Cambio ai vertici della formazione e fine anno accademico: doppia cerimonia in Accademia Militare