Cerimonia con protesta davanti a Martino d'Austria D'Este: le voci, le immagini
La contestata targa di marmo ha continuato ad essere motivo di discussione e di protesta. Allontanato un uomo che impediva con la sua presenza l'avvio della cerimonia
La contestata targa di marmo ha continuato ad essere motivo di discussione e di protesta. Allontanato un uomo che impediva con la sua presenza l'avvio della cerimonia
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Finanziato dalle grandi aziende farmaceutiche: Fabrizio Pregliasco dichiara in Parlamento
Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave
Il caso di Ciao Comunicazione e i rapporti con Stefano Bonaccini
Una vecchia Topolino inaugura il nuovo ponte dell'UccellinoArticoli Recenti
Incendio Cop30, Lombroso sul posto: 'Totale assenza di un piano di sicurezza'
Una campanella per sostenere la Neonatologia del Policlinico
La Pressa Documenti: La Lectio Magistralis di Franco Cardini
Speciale La Pressa: 'La radioterapia del futuro', esperti a confronto a Modena