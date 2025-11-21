Una campanella per sostenere la Neonatologia del Policlinico
L'acquisto nei supermercati dell'oggetto decorativo contribuirà all'acquisto di una nuova incubatrice per il trasporto dei neonati in condizioni critiche
Ogni cliente Conad può acquistare una campanella del costo di € 1,90. Conad per ogni campanella devolverà a Pollicino € 0,50. Pollicino, se i fondi raccolti saranno sufficienti, acquisterà e poi donerà al Policlinico una incubatrice da trasporto. Lo STEN garantisce il trasporto protetto del neonato dal Punto Nascita periferico alla Struttura Complessa di Neonatologia del Policlinico, Centro di Terzo Livello (Hub) per l’assistenza intensiva neonatale della provincia. Tale Struttura ogni anno accoglie in media circa 600 neonati affetti da varie patologie, con un bacino di utenza provinciale di circa 6.300 nati, di cui circa 3.000 nati al Policlinico. Ogni anno, circa 30 neonati critici nati presso i Punti Nascita della provincia usufruiscono dello STEN. “La Terapia Intensiva Neonatale è un punto di riferimento fondamentale per la rete provinciale -
“Per noi queste donazioni sono importanti – ha concluso la dottoressa Federica Cipolli, Coordinatrice infermieristica della Neonatologia – perché ci consentono di aiutare i nostri bambini con tecnologie sempre più sofisticate. Grazie a tutti di cuore.”
