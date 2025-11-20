Ordine ingegneri Modena: il neo rettore Cucchiara madrina dell'assemblea di fine anno
Da circa un anno infatti Ordine Ingegneri è anche ospite dei locali di proprietà di Unimore a una cifra pari a 210mila euro per sei anni
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Platis (FI) sul 118 in Appennino: 'Chiusura di Via Ponte Val di Sasso è la riprova di una rete ridotta all'osso'
'Le Torri' sotto scacco delle Baby Gang, commercianti esasperati: 'Rubano, minacciano, sporcano, scippano e si sentono intoccabili'
CAP Modena, la Presidente traccia la rotta: 'Più innovazione, attrattività e un rapporto nuovo con i territori'
Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale
Scontri al rave di Campogalliano, sfondato da auto e camper cordone di Polizia, ancora più di 1000 dentro l'area
Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave
Modena, Hera realizzerà un centro rifiuti a Ponte Alto: il Comune ha comprato il terreno per 403mila euroArticoli Recenti
Patteggiamento prof Richeldi: individuato il percorso di assistenza psicologica
Unimore, nuova possibile strategia terapeutica per i pazienti con neoplasie del sangue
Nevicata, anche di soldi pubblici, sul Cimone
Rio Torto, effettuate le prove di carico sul nuovo ponte