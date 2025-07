Unimore, dopo l'incasso da 210mila euro per la sede Ordine ingegneri, ecco la proposta di collaborazione gratuita

L'Ordine Ingegneri Modena ha fornito evidenza di un documento di Unimore che vede il proprio presidente Valeria Dal Borgo sottoscrivere per accettazione una proposta di collaborazione del professor Francesco Leali a nome del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” pervenuta dichiaratamente come diretta conseguenza della stipula di ' Concessione amministrativa d'uso a titolo oneroso stipulata il 10 aprile 2024 ', quasi ne fosse un contrappeso. Qui le parti si ripromettono di avvalersi in modo concordato delle rispettive competenze tecnico-scientifiche e si impegnano a sviluppare collaborazioni. Un atto che, come recita l'articolo 6, 'non comporta alcun onere economico per le parti che non sia espressamente previsto nei successivi contratti attuativi', insomma a titolo gratuito.Come se ne fosse un clone, straordinaria è la somiglianza tra questo protocollo di intesa ed un documento suo antenato formulato nel 2017 dal Direttore di Dipartimento del tempo professor Alessandro Capra - che molti anni dopo sarà candidato Rettore alla tornata 2025 ed estromesso al primo turno - e sottoscritto con enfasi dall'allora presidente di Ordine Ingegneri Augusto Gambuzzi ): non un precedente di buon auspicio giacchè tante buone intenzioni rimasero lettera morta.Allora però 'la possibilità di costituire a favore dell’Ordine un diritto di superficie di una porzionedi edificio che l’Università intende costruire all’interno del Campus di Ingegneria' era solo una promessa dell'accordo (Articolo 4), oggi invece ne è diventata premessa: che sia la volta buona?Frattanto resta inspiegato in ragione di cosa l'Adunanza degli Ingegneri del 6/12/2023 sia stata tenuta all'oscuro del fatto che la formulazione della proposta ferma (poi trasformatasi in stipula del 10/04/2024) era già stata formalizzata il 9/11/2023 , e sulla base di quale prova documentale 210mila euro hic et nunc per 6 anni siano stati ritenuti il giusto prezzo per l'usufrutto a premessa di tutto e senza il quale nulla sarebbe.Tornando alla stretta attualità, a distanza di una settimana dalla pubblicazione del protocollo di intesa di cui abbiamo prudenzialmente dato conto solo ora, null'altro è trapelato circa i dettagli attuativi di tali collaborazioni scientifiche con i quali si concreteranno le intenzioni: modalità operative che faranno capo ad un non ulteriormente specificato Comitato Scientifico misto, ad oggi costituendo e rappresentato dal dottor Zucchi per Unimore e dal suo stesso presidente per Ordine Ingegneri.