Controlli in zona Tempio - Stazione e Novi Sad: 4 denunce, uno straniero irregolare al CPR

Uno straniero, irregolare sul territorio, denunciato e portato al Centro Rimpatri di Gradisca d'Isonzo. Lui, come altri due, sono stati denunciati per avere violato l'ordine di allontanamento dalle 'zone rosse' definite da ordinanza del Prefetto. Un quarto uomo è invece stato deferito in stato di libertà in via Mazzoni, dopo essersi opposto con violenza ai militari nell'atto di essere identificato. Sono i principali esiti dell'azione di controllo straordinaria messa in campo dal personale S.I.O. del 5° Reggimento “Emilia Romagna” dei Carabinieri, sulla Zona Tempio, l'area della Stazione Ferroviaria e il Parco Novi Sad. Le prime interessate, pochi giorni fa, dal sopralluogo itinerante del gruppo di cittadini organizzati dal Comitato Modena merita di più.
I controlli sono scattati in via Nicolò dell’Abate, viale Crispi e piazzale Natale Bruni. Durante i controlli, uno dei fermati è stato trovato in possesso di una bomboletta di spray urticante non conforme alle normative vigenti, motivo per cui è scattata un'ulteriore denuncia. Inoltre due persone sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti poiché trovati in possesso di modiche quantità di hashish, a seguito di perquisizioni effettuate all'interno del Parco Novi Sad e in via Mazzoni;
'L’attività - scrive il Comando provinciale dei Carabinieri di Modena - si inserisce nel quadro di un costante monitoraggio delle aree cittadine più esposte a fenomeni di degrado e illegalità, con l'obiettivo di incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini'
'Ottomila tra appartamenti e locali affittati in nero: anche questo incide sul problema rifiuti'
