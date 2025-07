Rette servizi assistenza disabili, dopo la bocciatura del Tar il Comune corre ai ripari

Oggi in Consiglio Comunale è attesa la presentazione del nuovo regolamento con cui il Comune di Modena dovrebbe modificare quello precedente specialmente sul punto relativo alla a compartecipazione delle famiglie alla spesa per i servizi socio-assistenziali ai disabili. In sostanza sui parametri di calcolo della retta che le famiglie devono pagare tutti i mesi per accedere ai servizi a assistenziali. Al centro della questione, evidenziata anche dalle recenti sentenze del TAR una errata applicazione del parametro ISEE. A Modena, in conferenza stampa, un mese fa, l'associazione Prima gli ultimi' che ha promosso il ricorso accolto dai giudici del Tribunale Amministrativo Regionale, li aveva illustrati. Oggi, nella stesura del nuovo regolamento, potrebbe arrivare una risposta attesa anche da loro.



