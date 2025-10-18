Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Street Parade 'antimilitarista': il corteo

Street Parade 'antimilitarista': il corteo
Oltre 4000 i giovani che hanno sfilato insieme a carri con musica dalle ore 15, dal Parco Novi Sad per raggiungere in serata il parco Ferrari

Oltre 4000 i giovani che hanno sfilato insieme a carri con musica dalle ore 15, dal Parco Novi Sad per raggiungere in serata il parco Ferrari

 

