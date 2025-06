È morta a 73 anni Luciana Borellini, presidente della Fondazione San Filippo Neri

Lutto nel mondo istituzionale per la scomparsa a 73 anni di Luciana Borellini, dirigente pubblica provinciale e già presidente della Fondazione San Filippo Neri.

Il Partito Democratico di Modena ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa. Il segretario cittadino Diego Lenzini ha voluto ricordare Luciana Borellini come 'una grande dirigente e lavoratrice, che ha sempre operato con impegno, professionalità e passione nei vari ruoli che ha ricoperto'.

'Appresa oggi la notizia della sua prematura scomparsa – ha dichiarato Lenzini – ci stringiamo con affetto al marito Ubaldo Fraulini, già sindaco di Sestola e consigliere comunale a Modena, e a tutti i suoi familiari. A nome del coordinamento cittadino del Pd modenese, esprimiamo il nostro più sincero cordoglio'.

'Luciana Borellini è stata una persona che ha scelto di essere impegnata per il bene comune da dirigente pubblica di lungo corso nella Provincia di Modena e poi nella Fondazione San Filippo Neri. Una professionista molto conosciuta e altrettanto stimata che ricordo con affetto in questo giorno triste per la sua scomparsa. Al marito Ubaldo a tutti i familiari e a chi le ha voluto bene porgo le mie più sincere condoglianze' - aggiunge il sindaco Mezzetti.