È morto a 63 anni il giornalista Curzio Maltese

'Ci ha lasciati un grande giornalista, Curzio Maltese, che abbiamo avuto il privilegio di avere su Domani. Pur provato dalla malattia, forte della sua passione civile e dell’amore della moglie Paola, si è impegnato fino all’ultimo per un paese più giusto', la parole con cui Stefano Feltri, direttore di Domani, ha annunciato su Twitter la scomparsa di Maltese.Nato a Milano nel marzo del 1959, Maltese ha scritto anche per La Notte, La Gazzetta dello sport e La Stampa ed è stato anche europarlamentare dal 2014 al 2019 con L’Altra Europa con Tsipras.

