È morto l'imprenditore edile Ermanno Bertolini

Si è spento all’età di 93 anni, accompagnato dall'affetto dei suoi cari nella sua casa a Modena, Ermanno Bertolini, storico imprenditore edile modenese. Padre di Isabella Bertolini, già parlamentare e oggi componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Ermanno Bertolini è stato, con il suo lavoro, protagonista alla crescita e allo sviluppo del territorio, anche dell'appennino e ha posto sempre al centro la famiglia.

La camera ardente è stata allestita presso Terracielo Funeral Home di Modena, dove nella mattinata di giovedì 16, alle ore 9,30, la salma raggiungerà la chiesa di Gesù Redentore a Modena dove alle ore 10 si terrà la funzione solenne. Nella stessa chiesa è previsto, questa sera, il santo rosario.

Alle figlie Isabella, Giovanna e a tutta la famiglia di Ermanno Bertolini, vanno le più sentite condoglianze della redazione de La Pressa.

