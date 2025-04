2 aprile: Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Promuovere politiche e pratiche inclusive per guidare un cambiamento positivo a favore degli individui autistici in tutto il mondo e contribuire così al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Mette l’accento su questo obiettivo la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (Word Autism Awareness Day) in programma mercoledì 2 aprile, istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU per diffondere una maggiore consapevolezza sui diritti delle persone con disturbi dello spettro autistico.



L’evento di quest’anno – con al centro il tema “Promuovere la neurodiversità e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite” – vuole promuovere ancora una volta il dialogo e la collaborazione tra più ambiti, per rafforzare anche nel 2025 l’idea di sostenere gli sforzi per eliminare le barriere, promuovere politiche inclusive e riconoscere i contributi degli individui autistici alla società.

Da anni l’Azienda USL di Modena segue questa direzione, in particolare grazie all’impegno del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSMDP), anche sulla base dell’andamento dei dati e dei bisogni della popolazione, promuovendo contestualmente la formazione dei propri professionisti. In particolare, è forte la sinergia e la collaborazione dell’Ausl e il DSMDP con i diversi soggetti attivi sul territorio, a partire dalle istituzioni e le associazioni dei familiari, con l’avvio di progettualità specifiche e convenzioni.

Nell’ultimo decennio, l’epidemiologia dei ‘disturbi dello spettro autistico’ ha mostrato un costante aumento dei casi presi in carico dai servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza (NPIA) dell’Ausl di Modena. In particolare, si è passati dai 232 bambini e adolescenti in carico nel 2009, ai 1406 utenti del 2023 fino ai 1617 del 2024.

Nel corso del 2024, oltre alle valutazioni e alla presa in carico con i trattamenti ambulatoriali e le attività rivolte alle famiglie, è stato definito un nuovo progetto provinciale di presa in carico, il ‘Percorso diagnostico terapeutico assistenziale del disturbo dello spettro autistico (PDTA)’ per la fascia d’età 0-17 anni. La progettualità – frutto del lavoro tra professionisti sanitari di Ausl, Aou e Ospedale di Sassuolo, rappresentanti di enti locali, Ufficio Scolastico Provinciale, privato accreditato, volontari e famiglie – è caratterizzata da percorsi integrati tra i servizi sanitari pubblici, privati accreditati, il Terzo Settore, gli enti locali e l’istituzione scolastica, con un’attenzione specifica alla fase della transizione all’età adulta. Nel corso di quest’anno, partiranno i lavori per definire il PDTA rivolto alla popolazione adulta, con momenti di studio e incontro fra i professionisti e gli attori principali della rete sanitaria, socio-sanitaria e sociale.

Nel corso della Giornata del 2 aprile saranno proposte diverse iniziative sul tema promosse dalle associazioni dei familiari. Al mattino la Direzione Generale dell’Azienda USL di Modena parteciperà all’inaugurazione dell’Ambulatorio Medico Autismo (AMA), nato dalla collaborazione tra l’Associazione ‘Tortellante’ e un team di personale sanitario volontario.

Al pomeriggio dalle 17.30, presso la Casa di Cura ‘Villa Igea’ di Modena si terrà l’iniziativa ‘Vieni a vedere perché…’, a cura dell’equipè dello Spazio UAU. In particolare, verrà proposto un percorso esperienziale a gruppi dedicato a genitori, familiari e operatori del settore. Sono in programma laboratori a tema in più stanze incentrati su percezioni sensoriali, alimentazione e barriere comunicative.