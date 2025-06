2 giugno Festa della Repubblica: cosa è perché si festeggia

Il 2 giugno si festeggia in Italia la Festa della Repubblica perché in tale data, nel 1946, si tenne il referendum istituzionale con cui gli italiani furono chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica, dopo la caduta del fascismo e la fine della Seconda guerra mondiale.



Perché è importante



Il referendum del 2 giugno 1946 fu il primo voto a suffragio universale in Italia, ovvero il primo in cui votarono anche le donne.

La maggioranza degli italiani (circa il 54,3%) votò per la Repubblica, decretando la fine della monarchia dei Savoia dopo 85 anni di regno.



Il 10 giugno 1946 furono resi noti i risultati ufficiali e il 18 giugno la Corte di Cassazione proclamò la nascita della Repubblica Italiana.



Cosa succede il 2 giugno



A Roma si svolge una grande parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del Presidente della Repubblica.



Il Presidente della Repubblica rende omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria.



Ci sono celebrazioni pubbliche, concerti, cerimonie istituzionali e l'apertura straordinaria di molte sedi istituzionali.



Quindi il 2 giugno rappresenta la nascita della Repubblica Italiana, fondata sulla volontà popolare e su

valori democratici.