2 giugno, la festa replica se stessa, Rulli Frulli compresi

Nessun riferimento ad una guerra in corso che vede direttamente impegnata l'Italia. Il copione istituzionale è quello. Picchetto d'onore che fa da sfondo all'alzabandiera accompagnato dall'inno d'Italia, poi la lettura del messaggio del presidente della Repubblica e l'intervento del Prefetto di Modena. Poi il contatto con la società civile quella che merita onori e riconoscimenti ufficiale. E' il momento delle benemerenze.Dopo un'ora circa si giunge quasi al termine. Anche perché il sole, sul cemento e sul selciato di piazza Roma, picchia forte. Per tutti. Come picchiano i ragazzi della banda Rulli Frulli sui tamburi che accompagnano il finale musicale della manifestazione. Che dopo l'ultimo brano si sposta con suoi componenti ed il suo maestro, Alberghini, anch'egli insignito del titolo di cavaliere, al centro della piazza. Per una foto di gruppo insieme al Prefetto. Seguite da foto di gruppo dei sindaci e autorità.

All'interno di un perimetro transennato che delimita il confine in cui le persone possono assistere.



INSIGNITI ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Cav. Federico Alberghini – Finale Emilia - Fondatore della Banda “Rulli Frulli”

Cav. Raffaella Benvenuti – Modena - Insegnante Istituto Guarini in pensione

Cav. Erika Coppelli – Modena - Presidente Associazione AUT AUT – Tortellante

Cav. Andrea Dondi – Montese - Presidente del CONI regionale

Cav. Camilla Fabbri – Castelvetro di Modena - Responsabile Amministrativa della Fondazione di Vignola

Cav. Savina Reverberi – Castelfranco Emilia - Titolare di caseificio e figura di rilievo del movimento partigiano

Uff. Michele De Vincentis – Modena - Già Comandante Regionale Vigili del Fuoco (in pensione da maggio 2023)

Uff. Emma Nazzarena Gambetti – Modena - Titolare dell’azienda di aceto balsamico “BG Sas”

Uff. Francesco Garzya – Modena - Vice Comandante Provinciale Carabinieri di Modena

Uff. Giuliocesare Pini – Modena - Commerciante in pensione. Ex Presidente Tennis Club Modena

Comm. Chiara Gibertoni – Modena - Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria – Policlinico Sant’Orsola di Bologna

Comm. Carlo Adolfo Porro – Sassuolo - Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia



INSIGNITI MEDAGLIE D’ONORE

Medaglia d’Onore ex internato Ugo Buffagni – Sassuolo – deceduto - ritira il figlio Franco

Medaglia d’Onore ex internato Tindaro Molica – Castelfranco Emilia – deceduto - ritira il nipote Marco

Medaglia d’Onore ex internato Paolo Pesenti – Fiorano Modenese – deceduto - ritira la figlia Tania