28 dicembre, il primo giorno del Modena Night Games

Inizia ufficialmente mercoledì 28 dicembre in un clima festivo e natalizio il nuovissimo format ideato da Lambruscheria e Volt Cafè. Questo nuovo spazio nasce dall’iniziativa per il gioco sano promosso dalComune di Modena attraverso un bando dell’Assessorato politiche per la legalità e le sicurezze col marchio Slot Free e sarà la conclusione simbolica dei giochi autunnali promossi dallo stesso VoltCafe’ e dalla Lambruscheria di Calle di Luca con la “Briscola e Tigella Challenge” da settembre a novembre 2022.In particolare durante la serata saranno presenti:● le nuove carte da briscola “GustaBriscola” di Ideas4U con Fabrizio Annovi con tutti i simboli dell’enogastronomia modenese● il nuovo gioco “A Tal Deg” edito da Demoela le cui autrici sono Stefania Fregni, blogger di My Modena Diary, e Barbara Palazzini, con le illustrazioni di CLOD e Paolo Ruini, che fa rivivere ilMonopoli sulle strade e luoghi della nostra città.● il nuovo gioco dell’oca in salsa modenese dell’artista Sandra Malagoli● tanti altri giochi di società anche in lingua, la tombola et mingoun, e tanti libri per il book crossing.La serata avrà inizio alle 18.30, presso il Volt Cafè all’interno del Laboratorio Aperto EX AEM, in viale Buon Pastore, dove verrà inaugurato il nuovo spazio di Book crossing e ludoteca con lapartecipazione del “Collettivo Squilibri” sul piacere di leggere. I testi spaziano da romanzi, arte, poesia e testi per bambini con un’importante collezione in Lingua (tedesco, francese e inglese) grazie al contributo di Modena International Friends e delle Biblioteche di Modena.Tra gli ospiti della serata l’assessore Andrea Bosi, che presenzierà per un brindisi augurale assieme e il taglio del nastro di questo nuovo format che proseguirà da marzo 2023 sui tavoli della Lambruscheria e del Volt Cafè.Informazioni e iscrizioni in direct sulle pagine Instagram Volt Cafè e Lambruscheria