Non è dato sapere il perché, fatto sta che questo spostamento di orario, il primo del mandato del sindaco Mezzetti, provocherà uno slittamento anche delle successive cerimonie istituzionali abitualmente previste. Quella nella sede della Prefettura, in viale Martiri della Libertà 34, che consisterà nella deposizione di una corona alla lapide di Ferdinando Ruffini, sottoprefetto del Frignano che durante la Prima Guerra mondiale rifiutò l’esonero per arruolarsi, come capitano dei bersaglieri, cadendo in combattimento a San Michele del Carso il 6 novembre 1915, è prevista alle ore 12.20, mentre quella (sempre alla presenza delle autorità), prevista al al Sacrario della Ghirlandina per ricordare i caduti nella Resistenza, con la deposizione di una corona d'alloro in omaggio ai caduto della Resistenza, si terrà alle ore 12.45.