A Bologna auto Uber-Cosepuri scontate del 50% se visiti un museo

A partire da lunedì e fino al 31 maggio, tutti gli utenti dell'app Uber avranno la possibilità di due corse, offerte dalle auto di Cosepuri, scontate del 50%. A una condizione: andare a visitare i principali musei di Bologna.È l'iniziativa che si inserisce nell'ambito della campagna 'Uber ti porta al Museo', che coinvolge, oltre a Bologna anche altre citta' come Milano, Roma, Napoli e Torino.'.A Bologna le attrazioni interessate sono le Due torri, il Museo civico archeologico, la Pinacoteca nazionale, il Mambo, il museo Ducati e il museo della Resistenza. Per cogliere l'offerta, gli utenti devono inserire il codice promozionale 'Ubermusei' nella propria app Uber prima di prenotare un viaggio: nel momento in cui la destinazione o l'arrivo della corsa è uno dei musei della lista, la tariffa viene automaticamente scontata del 50%.Il codice e' utilizzabile massimo 2 volte da ogni utente dell'app, quindi andata e ritorno, ed è valido fino al 31 maggio.

