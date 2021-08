A Modena 110 nuovi positivi e 101 guariti

In provincia di Modena, su 110 nuovi positivi, 75 hanno eseguito il tampone per presenza di sintomi;26 sono stati individuati in quanto contatti di casi già noti, 7 tramite test per le categorie più a rischio;per 2 casi è ancora in corso la ricerca epidemiologica. I sintomatici sono 75, gli asintomatici 35Si aggiungono 101 nuovi guariti. Ad oggi i guariti complessivi sono 65.231A ieri sono state somministrate complessivamente 882.480 dosi di vaccino, di cui 489.525prime dosi e 392.955 seconde dosi.BastigliaBomporto 1Campogalliano 2CamposantoCarpi 16Castelfranco E. 3Castelnuovo R. 1Castelvetro 3CavezzoConcordiaFananoFinale EmiliaFiorano M. 1FiumalboFormigineFrassinoroGuigliaLama MocognoMaranello 4Marano 1MedollaMirandolaModena 41MontecretoMontefiorino 1MonteseNonantola 2Novi 1PalaganoPavulloPievepelagoPolinagoPrignano 2Ravarino 1RiolunatoSan Cesario S/PSan Felice S/PSan PossidonioSan ProsperoSassuolo 6Savignano S/PSerramazzoniSestolaSoliera 5Spilamberto 12Vignola 4ZoccaFuori provincia 3TOTALE 110