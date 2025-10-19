'La squadra di Report non ha paura e continuerà a raccontare la pancia del Paese senza indietreggiare'. Così Sigfrido Ranucci, ospite di Monica Maggioni a “In Mezz’ora” su RaiTre.
'La prossima puntata 26 ottobre Report ripartirà con il solito sguardo - promette Ranucci -. Il messaggio era chiaro, chi ha messo l’ordigno conosceva le mie abitudini. Ho pensato fosse una bombola del gas inizialmente poi sono sceso e ho visto la macchina. Noi tocchiamo talmente tanti interessi e centri di potere che è impossibile capire l’origine, credo sia qualcuno legato alla criminalità, non credo nei mandanti politici. Tuttavia è possibile pensare che a qualcuno faccia comodo intimidirci, abbiamo delle puntate molto delicate che ci attendono, anche se non posso escludere che si riferiscano a qualche inchiesta del passato. Adesso lasciamo agli inquirenti le indagini. Mia figlia ha avuto una legittima crisi di pianto: i miei famigliari sono abituati da anni, non ho mai voluto pubblicizzare nulla degli avvertimenti che ci sono stati nel passato'.
Ranucci dopo l'attentato: 'A qualcuno fa comodo intimidirci, ma non abbiamo paura'
'Abbiamo delle puntate molto delicate che ci attendono, ma non posso escludere che si riferiscano a qualche inchiesta del passato'
