A Modena ceri in ricordo dei 200 anziani morti nelle CRA

Nel giorno della ricorrenza dei defunti, Modena Volta Pagina ha voluto ricordare le migliaia di morti per Covid-19 nelle Case di Riposo per Anziani e Residenze Sanitarie di cui oltre 200 a Modena.'Questa tragedia vissuta ha segnato in modo indelebile tutti noi' - continuano i responsabili di Modena Volta Pagina. 'Se ne sono andati soli e nel silenzio, abbiamo perso parte delle nostre radici, affetti della nostra stessa memoria. Eppure era una tragedia almeno parzialmente evitabile se le Cra avessero potuto disporre da subito di dispositivi e protezioni adeguati. Nonostante il prodigarsi del personale le Cra sono state in balia del Covid. Chiediamo di adeguare almeno ora le difese e dotazioni per proteggere meglio i nostri cari in futuro'