A Modena ed in Regione boom di alloggi pubblici affidati a stranieri

Il 2018, anno a cui si riferiscono gli ultimi dati disponibili aggiornati dalla Regione Emilia-Romagna e contenuti nell'ultimo rapporto sull'immigrazione in Emilia-Romagna, si è registrato un importante incremento di assegnazioni di alloggi pubblici ERP (Edilizia Residenziale Pubblica), gestiti da Acer, a cittadini stranieri, soprattutto extra UE. Il 36% delle 1.574 nuove assegnazioni ha riguardato infatti cittadini stranieri, circa il triplo rispetto alla percentuale della popolazione straniera residente in regione, intorno al 12,1%A Modena la percentuale di nuove assegnazioni di alloggi a gestione pubblica (Erp-Acer) nel 2018 è risultata ancora maggiore. In termini assoluti, su 238 nuove assegnazioni, 13 sono andate a cittadini stranieri UE e 154 a cittaini extra UE, per un totale di 167. In percentuale, si legge nel rapporto regionale sull'immigrazione, il 58,8% delle nuove assegnazioni di alloggi pubblici a Modena è stato concesso ad italiani ed il 41,2% a stranieri.Una percentuale, quest'ultima, destinata a confermare il rialzo pressoché costante nella serie storica, degli ultimi 5 anni, nella percentuale di stranieri rispetto agli italiani titolari di contratti di affitto a canone agevolato in alloggi pubblici.Una percentuale che al 31 dicembre 2018 era a Modena al 19,4%, maggiore rispetto alla media regionale al 18,7%.In termini assoluti, al 31 dicembre 2018, in Emilia Romagna su 5.445 alloggi Erp gestiti da Acer assegnati, 4274 sono andati a cittadini italiani e 1056 stranieri.Le differenze ovviamente variano da provincia a provincia. Sopra alla media regionale della percentuale di assegnazioni a stranieri di alloggi pubblici rispetto agli italiani ci sono, in ordine decrescente, la provincia di Reggio Emilia, dove si registra la percentuale più alta (33,1), seguita da Piacenza (26,7), Forlì-Cesena (19,7), Modena (19,4) e Bologna (18,8). Al di sotto della media regionale ci sono Ferrara (13,7), Ravenna (13,2), e Rimini (11,7).Gi.Ga.