A Modena il mondiale dei pastori tedeschi

Pastori tedeschi da ogni parte del mondo: arriveranno ada domani, insieme ai loro allevatori e addestratori per partecipare alla 31esima edizione del Mondiale di addestramento, agilita' e obbedienza dei cani pastori tedeschi.In gara ci saranno 250 campioni da oltre 40 nazioni e per ammirarli sotto la Ghirlandina sono attesi migliaia di appassionati. I cani protagonisti della kermesse sono tutti campioni selezionati nelle rispettive gare nazionali.La kermesse entrera' nel vivo domani con le prime gare, per poi proseguire sabato e domenica, quando si definiranno le diverse classifiche. La premiazione del titolo assoluto si svolgera' domenica 6 ottobre, alle 16, nell'ambito della cerimonia di chiusura della manifestazione. Gare, incontri e cerimonie ufficiali si svolgeranno sempre allo Stadio Braglia.Quest'anno, oltre alla tradizionale competizione nell'Igp (Internazionale Gebrauchshunde Pruefungsordnung, cioe' la disciplina che valuta i cani da utilita' e difesa), i cani potranno gareggiare anche nei settori Agility e Obedience 'in modo da offrire al pubblico un'idea a 360 gradi delle possibilita' di utilizzo del pastore tedesco', spiega Luciano Musolino, presidente della Sas, la Societa' amatori Shäferhunde che organizza l'evento.'Sono certo- prosegue- che gli spettatori, italiani e stranieri, potranno godere di uno spettacolo sicuramente all'altezza delle loro aspettative, nella cornice della proverbiale ospitalita' emiliana'. Entusiasta anche il sindaco Giancarlo Muzzarelli: 'Il legame trae il pastore tedesco si e' consolidato nel tempo e questo campionato del mondo ne e' il riconoscimento concreto.e' una citta' contemporanea, una citta' europea, che si trova bene in un contesto internazionale e con diverse eccellenze che ci piace raccontare e, soprattutto, che vogliamo condividere anche in questa occasione'.'Un ringraziamento particolare- rileva Egon Gutknecht giudice di gara- a tutto il team dell'organizzazione e al responsabile tecnico Leonardo Roman che hanno fatto in modo che i presupposti per un mondiale di successo siano ottimi'. Previsti anche diversi eventi collaterali, tra cui visite guidate in citta', un momento formale in Accademia e una serie di proposte promozionali rivolte al pubblico e un diffuso coinvolgimento di giovani e giovanissimi.