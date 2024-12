A Modena la prima marcia per la pace

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il ritrovo è alle 15.30 in Piazza Grande dove interverranno il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e il vescovo Erio Castellucci che presenterà il messaggio di Papa Francesco nella Giornata Mondiale della Pace 2025: “Rimetti a noi i nostri debiti: concedici la tua pace”. La marcia sarà aperta dallo striscione “Modena cammina per la pace” e i cittadini partecipanti sono invitati a portare unicamente bandiere della pace; la marcia si snoderà per via Selmi, via Servi, via Mondatora, via Canalino, via Università, Corso Canalgrande, via Emilia Centro, Corso Duomo per concludersi alle ore 17 di nuovo in Piazza Grande dove ci saranno le testimonianze di Claudio Baraldi (Università di Modena e Reggio Emilia, delegato del rettore alla Rete delle Università per la Pace); don Mattia Ferrari (cappellano Mediterranea Saving Humans); Paola Cigarini (Gruppo Carcere&Città) e Fausto Gianelli (Associazione Europea Avvocati per la Democrazia e i Diritti umani).

'Si tratta di un'iniziativa che si svolge contemporaneamente nelle altre principali città dell’Emilia-Romagna, dando modo a cittadine e cittadini di dare voce al bisogno di chiedere a gran voce la pace, in un mondo che sembra avere smarrito la capacità di imparare a vivere in pace – dicono da Tam Tam di Pace - Non possiamo rassegnarci alla logica che la guerra sia la sola opzione per la risoluzione dei conflitti. La guerra peggiora solo le cose e travolge i diritti umani, semina morte e distruzioni, crea indicibili sofferenze alle popolazioni. Siamo convinti che altre strade si possono e debbono perseguire, basta conoscerle e saperle praticare. La nostra Costituzione lo afferma in modo chiaro con l'art.11. La storia del Novecento ci ha insegnato che la nonviolenza offre strumenti di grande forza ed efficacia per prevenire, gestire, risolvere i conflitti senza spargimento di sangue. Per affermare tutto questo, il 1° gennaio 2025 marceremo per le strade di Modena'.

L’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di Modena, del sostegno del Centro Servizi per il Volontariato Terre Estensi, in collaborazione con diversi Uffici Pastorali Diocesani; ad essa, aderiscono un centinaio di realtà del terzo settore di Modena e provincia.