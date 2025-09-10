Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Bimba due anni cade dal terzo piano e finisce sulla pensilina: soccorsa da un vicino di casa, è salva

È successo in via Montefiorino a Modena. La testimonianza del soccorritore: 'Aveva ferite ma si muoveva e piangeva. Ho chiamato il 118 ed è finita bene'

Un fatto che ha del miracoloso al quale ha assistito ed ha contribuito ad una conclusione positiva Faykal, un inquilino di uno dei due grandi palazzi gemelli in via Montefiorino, a Modena.
Protagonista del passaggio finale del salvataggio di una bambina di due anni residente nello stesso edificio. Caduta dal terzo piano. Vista e fortunatamente udita nel suo grido da Faycal sul ballatoio pensilina a livello del primo piano. Dove la bambina aveva concluso la sua caduta avvenuta presumibilmente poco prima dalla finestra della cucina, a circa cinque metri più in alto.

 

'Erano le 12:50 - afferma l'uomo - quando mi apprestavo a rientrare a casa e giunto nei pressi del portone di accesso al palazzo ho sentito le grida della bambina. Piangeva. Poi ho individuato il corpo. Era sulla struttura telonata che protegge la porta di accesso. Sono salito e mi sono accorto che la bambina perdeva sangue dalla bocca e aveva ricevuto una botta in testa ma si muoveva e piangeva. Ho subito dato all'allarme chiamando il 118 intervenuto sul posto dopo pochi minuti. La bambina è stata portata all'ospedale e da quanto appreso non è in pericolo di vita. Una bellissima notizia'.
Dai primi accertamenti risulta che la bambina vive con i suoi genitori nell'appartamento al terzo piano ma in quel momento mamma e papà non si sarebbero accorti di nulla. Accertamenti sono in corso da parte della Polizia di Stato, ma l'importante è che la bambina non corra pericolo di vita. Cosa non scontata dopo un volo di quattro metri che poteva essere fatale se non fosse stato attutito da una superficie più morbida. Un volo che poteva diventare almeno di sei, e con esito tragico, se il corpicino fosse caduto sulla dura superficie del cortile sottostante.

Gi.Ga.

Foto dell'autore

Gi.Ga.   

