A Modena stop a prime dosi Pfizer fino a conferma delle forniture

Dal 24 giugno, giorno di picco per le vaccinazioni in provincia di Modena, con 7.178 dosi inoculate, il numero delle dosi somministrate si è nuovamente ridotto fino ad arrivare alle poco più 5000 il giorno 30 giugno. Il perché è presto spiegato dal DG Ausl Antonio Brambilla: 'In via precauzionale e in attesa di avere garanzie sulle forniture dal generale Figliuolo in particolare del vaccino Pfizer per il quale è stata prevista una riduzione del 5% delle dosi a luglio, abbia deciso di spendere le prime dosi. Perché se venisse confermato il 5% in meno ciò non comporterebbe variazioni significative al programma vaccinale in corso. Cosa diversa se la riduzione fosse maggiore del 5% e fino a quando non avremo garanzia di questo preferiamo in via precauzionale non procedere con le nuove prime dosi. Uno stop che potrebbe durare alcuni giorni.