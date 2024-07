Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il testo approvato fissa in 232 milioni di euro gli extra-profitti fino al 2022 dovuti dal concessionario allo Stato.'Per gli anni seguenti il dovuto è quantificato nel 27,25% del margine operativo lordo dal 2023. La norma prevede inoltre che accanto al cosiddetto Fondo Ferrovia venga creato un nuovo fondo ad hoc attraverso il quale vengano finanziate opere per oltre un miliardo di euro'.'È un passo importante verso la creazione dell’assetto della mobilità dei prossimi 50 anni lungo tutta l’asse del Brennero – ha commentato il presidente della Regione e Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher - dopo lunghe trattative, con oggi chiudiamo questioni fondamentali nel percorso verso la nuova concessione autostradale: dall’accordo sugli extra profitti, al fondo per le opere territoriali che ci permette di fare opere infrastrutturali sul territorio. Il futuro dovrà vedere l’autostrada come opportunità per i territori, secondo canoni di una mobilità sostenibile'.Foto Dire