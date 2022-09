Abbandona gatti in casa per settimane: uno muore, altri in sofferenza

Tre gatti abbandonati a sé stessi, defedati, al limite della sopravvivenza, e un gatto morto da tempo in un appartamento disabitato per settimane e in pieno degrado. Questo lo scenario che si sono trovate davanti le guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Modena che hanno sequestrato i superstiti, subito ricoverati in unaclinica veterinaria. All'interno dell'appartamento erano presenti cumuli di sporcizia ed escrementi, ammassi di oggetti, avanzi di cibo, arredamenti rotti e buttati a terra.La proprietaria dell’appartamento, ancora irreperibile anche per il Comune di Modena, è ora indagata per maltrattamento ai sensi dell’articolo 544ter del Codice penale.'Ad allertarci è stata una residente che qualche giorno prima aveva soccorso una gatta che era caduta dal balcone di quell'appartamento, che pareva non più abitato ma al cui interno erano rimasti dei gatti', racconta Sara Ferrarini, coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Modena.I gatti ora sono curati e accuditi in attesa di potere essere presi in affido.Per segnalazioni di maltrattamento e per ulteriori informazioni si può contattare il Nucleo di guardie zoofile di Modena al numero 349 7706639, anche lasciando un messaggio su WhatsApp, o scrivere all’email guardiemodena@oipa.org