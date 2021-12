Abbonamento Seta, studenti senza green pass a piedi e niente rimborsi

L'introduzione del green pass per utilizzare i mezzi pubblici sta creando gravi disagi ad alcune famiglie: se i figli, legittimamente, non si sono vaccinati e le famiglie, per ragioni economiche, non possono permettersi i tamponi, i ragazzi non possono raggiungere la scuola con autobus e corriere. Succede, tra l'altro, che la maggior parte di queste famiglie abbia già pagato l'abbonamento annuale di SETA, il che significa aver 'buttato' via dei soldi per un servizio a cui non possono più accedere. Non sarebbe giusto un rimborso? Ecco la lettera di una mamma che ha chiesto a SETA di recuperare i soldi spesi per mandare i propri figli a scuola. Al momento, dall'azienda, nessuna risposta, tanto che la mamma in questione nei giorni scorsi ha scritto direttamente al Presidente della nostra regione Stefano Bonaccini, chiedendo il suo intervento per sbloccare la cosa.I ragazzi, da lunedì 6/12/21, non possono accedere ai mezzi in quanto non vaccinati covid-19 (cosa legittima in quanto si tratta di un vaccino non obbligatorio) e non possiedono il green pass base da tampone in quanto:1) Non producono reddito2) La nostra famiglia non può permettersi di spendere 192 euro/mese per utilizzare un servizio pubblico già pagato che consente loro di recarsi a scuola, esercitando così il costituzionalmente garantito diritto allo studio.Vi chiedo pertanto, in attesa di ulteriori sviluppi, il rimborso dell'abbonamento nella misura di 1 mese e 1 settimana (dal 6/12/21 al 15/1/2022), da voi facilmente quantificabile sulla base dell'importo annuale versato'.