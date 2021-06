Abitcoop, premio Francesco Reggiani 2021: consegnate borse di studio

Si è tenuta mercoledì 23 giugno presso la sede di Abitcoop a Modena la consegna dei premi di studio Francesco Reggiani, destinati a soci e figli di soci laureati nell’anno accademico 2019-2020. L’adesione a questa edizione del bando ha visto una partecipazione particolarmente numerosa, con 39 domande presentate, 14 per il primo livello e 25 per il livello magistrale.I finalisti si sono laureati tutti con 110/100 e lode, tanto che la Commissione ha deciso di assegnare, in aggiunta ai 6 premi previsti dal bando, un ulteriore premio per laureati magistrali, da ripartire fra due studenti – cui vanno 500 euro ciascuno - in considerazione del minimo scostamento nella media aritmetica dei voti conseguiti nei singoli esami.Ed ecco i vincitori: i due premi per la laurea triennale di primo livello – del valore di 500 euro ciascuno - vanno a Mirco Meglioli (Chimica), e Samuele Falcone (Arti visive); i quattro premi da 1.000 euro destinati a laureati magistrali, come previsto dal bando, vanno a Martina Bononcini (Italianistica Culture Lettere Europee), Francesca Franciosi (Ingegneria Gestionale), Matteo Capucci, (Matematica), e Silvia Benassi (Scienze Pedagogiche). Infine il premio aggiuntivo, diviso fra due partecipanti posizionatisi ex aequo, è stato assegnato a Giulia Morini (Programmazione e Gestione Servizi Sociali), e Davide Ferraresi (Fisica).Alla cerimonia di premiazione, accanto a Simona Arletti, presidente di Abitcoop e Simone Scagliarini vicepresidente, hanno preso parte l’assessore alla cultura del Comune di Modena Andrea Bortolamasi, il prorettore Vicario Unimore Gianluca Marchi, e il coordinatore territoriale di Legacoop Estense Marcello Cappi.