Abiti estivi, le soluzioni vincenti per un outfit impeccabile

Estate vuol dire allegria, divertimento, ma anche freschezza e vitalità. Non solo nelle azioni ma anche nel modo di vestire. E quale migliore opzione se non i vestiti che in questa stagione sono la scelta più bella e azzeccata da fare per essere sempre in ordine, in pieno stile glamour senza rinunciare a freschezza e comodità.

Soprattutto i vestiti corti eleganti sono il must have per un summer time che sia accessoriato e vincente per affrontare giornate diverse e anche impegnative senza cadere mai di stile, nemmeno di fronte al caldo.

Ecco che un bell’abito è la soluzione che risolve tutti i problemi e che propone un outfit d’effetto per l’estate, che si tratti di un appuntamento mattutino o serale e che sia adatto anche ad affrontare un intero giorno senza potersi cambiare.

Le soluzioni da vagliare sono diverse e tutte da trovare nella vetrina virtuale di Twinset. La nota casa di moda e accessori per il pubblico femminile propone tanti look diversi adatti a giorno e sera sul suo store online, da abbinare ad accessori che impreziosiscono cromature e stili differenti per essere sempre belle e versatili.

Partiamo con un little dress in total black. Con questa scelta non si sbaglia mai, giustissimo al mattino come alla sera magari cambiando scarpe e accessori. Ne è la prova il mini abito in misto lino dalle linee semplici che accompagnano le forme del corpo arricchito da una balza di tulle e uno scollo a V.

Una soluzione glam per una miriade di occasioni. Non è da meno l’abito a tubino con ricami in pizzo macramè smerlato sia nella parte superiore, tra spalle e collo, che in quella inferiore. Abbinato con stivaletti o sandali alti è perfetto in ogni momento.

Sulla stessa linea d’onda viaggiano i vestiti corti color pastello da abbinare a sneakers e scarpe basse come a sandali col tacco. Un esempio? L’abito in popeline, dalla linea ad A, con arricciatura e nastro in vita e banda in pizzo in trasparenza al fondo o anche il vestito a portafoglio in popeline stretch, con maniche corte e doppia balza arricciata. Proposte che vanno bene per la città come per la vacanza e un look estivo solare e travolgente h24.

E ancora, l’abito in popeline leggero comfort, rifinito da pieghe cucite di diverse dimensioni e dalla linea svasata è la chiave giusta per un look coloratissimo e versatile da indossare dalla mattina alla sera. Basta cambiare qualche accessorio, come scarpe e borsa e il gioco è fatto. Ecco svelato qualche consiglio in pieno stile bon ton, nei colori e nella freschezza dell’estate.