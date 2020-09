Aborti in calo in E-R ma in un anno sono 6.874, il 41% da straniere

Il numero di IVG effettuate in regione aggiornato al 31 dicembre 2018 (ultimo dato disponibile e contenuto nel rapporto 2020 delle regione sull'immigrazione straniera), è pari a 6.874, con un calo di circa il 4% rispetto al 2017) che sale al 41% se si considera il lasso di tempo di 14 anni, dal 2004 al 2018.Considerando il totale delle IVG effettuate in regione nel 2018 tra le donne residenti, il 41,2% degli interventi è a carico di cittadine straniere, quota negli ultimi anni in leggero calo, dopo essere cresciuta in modo continuo fino al 2011 (erano il 44,9% degli interventi).Ildella popolazione straniera, pur rimandendo di gran lunga più elevato di quello della popolazione italiana (14,9 per mille rispetto il 4,8 per mille), risulta in netto calo nel corso degli anni analizzati (era 40,4 per mille nel 2003).Considerando i tassi di abortività specifici per Paese di cittadinanza risulta una grande variabilità tra le nazionalità prese in considerazione: si va da 10 per mille per le cittadine della Romania al 47,8 per le donne nigeriane, il cui tasso è notevolmente superiore agli altri considerati.L’analisi perevidenzia che il 60% delle cittadine straniere proviene da 6 Stati (Romania, Nigeria, Marocco, Albania, Moldova e Cina).Per quanto riguarda ledelle donne ricorse all’IVG, tra le cittadine straniere l’età è mediamente inferiore rispetto alle cittadine italiane, rispecchiando la distribuzione delle popolazioni di riferimento.In rapporto allola quota di donne nubili residenti è maggiore tra le donne italiane (62,2%) rispetto alle cittadine straniere (41,7%) ed è in riduzione per entrambe le popolazioni residenti.Relativamente al, tra le cittadine straniere residenti la quota di donne con titolo di studio basso è maggiore (53,2% rispetto al 30,0% nelle italiane), ma anche per le cittadine italiane il dato di scolarità bassa risulta nettamente più elevato rispetto a quello delle donne italiane che hanno partorito nello stesso anno in regione (15,4%), 79.Anche per la condizione professionale, come per la scolarità, le differenze in base alla cittadinanza sono evidenti. Le cittadine straniere che effettuano l’IVG risultano avere più frequentemente delle italiane una condizione professionale di disoccupata o casalinga.Relativamente alla storia ostetrica precedente delle donne, sempre limitando l’analisi alle sole residenti, la quota di donne che hanno già avuto una o più precedenti esperienze di IVG nel 2018 è del 31,3%, in lieve aumento rispetto all’anno precedente; le residenti con cittadinanza straniera risultano caratterizzate da un tasso maggiore di IVG ripetute (41,3% rispetto al 24,3% delle italiane).E’ il 62,0%, in calo rispetto al 2017, la quota di donne che risulta avere almeno un figlio (nati vivi da precedenti gravidanze), 53,2% tra le cittadine italiane, 74,6% tra le cittadine straniere.Per quanto riguarda il luogo della certificazione, la scelta del consultorio appare in particolare prevalere fra le cittadine straniere (77,8% rispetto al 65,0% tra le italiane).