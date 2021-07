Accadde oggi, happy birthday made in Italy: ultima settimana

Ultima settimana di apertura della mostra “ACCADDE OGGI: happy birthday made in Italy!”, organizzata da Modenamoremio presso la Chiesa di San Carlo, pronta ad accogliere il pubblico fino a domenica 25 luglio dalle 10-13 e dalle 16-20.“Siamo veramente soddisfatti dei risultati ottenuti in questi primi 16 giorni di apertura. Ci avviciniamo alle 10.000 visite, che speriamo di poter addirittura superare in quest’ultima settimana. Questo risultato è per noi fonte di orgoglio non soltanto per le presenze, ma per l’entusiasmo raccolto dai visitatori, tecnici e non, nel poter vedere con i loro occhi creazioni uniche, mai viste prima, che testimoniano il saper fare italiano, in una ricorrenza così importante come quella dei 70 anni dalla nascita del “made in Italy”” - dichiara il direttore di Modenamoremio Maria Carafoli.Il video della presentazione