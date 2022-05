Accademia Militare: oggi il tradizionale passaggio della stecca

Il Mak π 100 rappresenta, altresì, il momento in cui gli Allievi Ufficiali, terminati gli impegni di studio universitari e militari, iniziano le attività addestrative, le esercitazioni e i corsi presso i poligoni e gli Enti della Forza Armata, indispensabili per completare la formazione dei futuri Comandanti.

La celebrazione del “Mak π 100” è una tradizione che risale al 1840. Con il passaggio della 'Stecca Accademica' gli allievi più anziani, giunti ormai al termine del biennio di studi, cedono agli allievi più giovani la 'Stecca”, riproduzione in grande scala di un piccolo attrezzo in legno, con una scanalatura centrale, che veniva usato, un tempo, per lucidare i bottoni metallici della giubba dell’uniforme senza sporcarne il tessuto.

L’evento, che è stato trasmesso in diretta streaming sul sito dell’Esercito Italiano, ha visto il Reggimento Allievi sfilare per le vie cittadine e schierarsi all'interno del Parco, a testimonianza del profondo legame che unisce l’Accademia Militare alla città di Modena.

