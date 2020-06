Accoglienza migranti: oltre la deroga da 9 milioni, nuovo bando da 11

Dopo avere gestito le difficoltà di tre serie di bandi per la gestione dell'accoglienza dei migranti richiedenti asilo, puntualmente disertati dagli operatori (ad accezione di Porta Aperta), dichiaratamente in contrasto con la riduzione dei rimborsi giornalieri per ogni ospite introdotti dal decreto sicurezza firmato dall'ex ministro dell'interno Matteo Salvini, la Prefettura di Modena, chiamata a gestire il servizio in provincia di Modena, ci riprova.Con un nuovo bando. Sempre alle condizioni del decreto Salvini, che dal novembre 2018 ha introdotto una vera a propria sforbiciata nella diaria per ogni migrante, passata dai 32,5 euro ai circa 19. Sforbiciata rimasta teorica, mai davvero applicata visto che per ogni bando andato deserto la Prefettura ha sempre affidato in deroga il servizio agli stessi operatori che già lo gestivano, ma a condizioni maggiori rispetto a quelle previste dal decreto. La prima deroga confermò i 32,5 euro pre-decreto, poi si passò ai 28,9 poi a 28,4 e, nell'ultima, valida fino al prossimo novembre, o meglio fino a quando non si conoscerà l'esito del nuovo bando, a 28,2 euro. Deroga per sei mesi di servizio (dal 1 giugno al 30 novembre), per la quale sono stati stanziati 9,1 milioni di euro. Cifra ridotta ma comunque ancora lontana e superiore di quasi 10 euro al giorno per ogni migrante, al giorno, prevista dal nuovo bando. Che fissa la cifra giornaliera a 19,2 euro al giorno per migrante, per un totale previsto di 10,8 milioni di euro.Un bando per la gestione biennale del servizio di accoglienza per 1227 richiedenti asilo (in ulteriore calo rispetto agli oltre 1800 del 2017), che questa volta si limita ad una sola soluzione proposta. Non più grandi strutture di accoglienza fino 300 persone ma piccole strutture, tipiche del modello di accoglienza diffusa così come strutturato in questi anni in provincia di Modena. Nella speranza che la proposta di un modello che riprende quello già esistente, possa spingere gli operatori, che già gestiscono il servizio, a farsi avanti e a rispondere al bando. Interrompendo quella lunga e poco edificamente serie di gare andate deserte, puntualmente ovviate con una lunga serie di deroghe.Consapevole che le condizioni imposte dal decreto sicurezza Salvini, che il governo attuale ha confermato, difficilmente sarebbero accettate, e tenuto conto anche del contesto economico e sociale modenese dove i costi per la gestione dell'accoglienza, da parte degli operatori, discosterebbero in positivo dai prezzi imporsti, la Prefettura ha stabilito di aumentare di 1,96 euro la diaria per ogni richiedente asilo, i 18 euro previsti, portandoli a 19,96 euro. Che per la gestione annuale dell'accoglienza porta ad un totale da 10,8 milioni di euro.Per ogni operatore è d'obbligo fornire oltre ai servizi di base come vitto e alloggio, anche il Kit di vestiario di primo ingresso del valore di 150 euro, oltre alla scheda telefonica da 5 euro, ed il cosiddetto pocket money da 2,50 al giorno.Gi.Ga.