Addio a Giancarlo Corrado, presidente del Circolo degli artisti

Lunedì 20 ottobre è scomparso all'età di 84 anni Giancarlo Corrado, in arte “Gian il Camponese”, fondatore e presidente del Circolo degli Artisti di Modena. A darne notizia Il fratello Sauro e la nipote Rossana. Giancarlo Corrado da anni era un tutt'uno con il suo circolo nel quale la Modena delle bellezze e delle eccellenze poteva esprimersi. Nel corso degli anni, Corrado ha presieduto a numerose iniziative, tra cui mostre di pittura e scultura, presentazioni di libri e autori.

La salma sarà esposta presso le camere ardenti del Policlinico di Modena a partire dal 22 ottobre 2025. Il funerale sarà celebrato giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 9.00, nella chiesa parrocchiale di Lesignana, con partenza alle ore 8.30 dalle camere ardenti del Policlinico.

