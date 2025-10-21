Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Addio a Giancarlo Corrado, presidente del Circolo degli artisti

Aveva 84 anni, noto per il suo amore per Modena e per la passione espressa nel circolo in via Castelmaraldo

Lunedì 20 ottobre è scomparso all'età di 84 anni Giancarlo Corrado, in arte “Gian il Camponese”, fondatore e presidente del Circolo degli Artisti di Modena. A darne notizia Il fratello Sauro e la nipote Rossana. Giancarlo Corrado da anni era un tutt'uno con il suo circolo nel quale la Modena delle bellezze e delle eccellenze poteva esprimersi. Nel corso degli anni, Corrado ha presieduto a numerose iniziative, tra cui mostre di pittura e scultura, presentazioni di libri e autori.
La salma sarà esposta presso le camere ardenti del Policlinico di Modena a partire dal 22 ottobre 2025. Il funerale sarà celebrato giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 9.00, nella chiesa parrocchiale di Lesignana, con partenza alle ore 8.30 dalle camere ardenti del Policlinico.

 

 

 

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

