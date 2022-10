Addio al professor Passaglia, promosse le Zeoliti come antidoto ai concimi

Lutto nel mondo della Università modenese. E' morto a 81 anni il professor Elio Passaglia del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche. Piemontese di nascita, da anni viveva a Modena con la famiglia insegnando nell'Ateneo come Ordinario di Mineralogia.Autore di più di 100 pubblicazioni scientifiche riguardanti lo studio di minerali silicatici, Passaglia può essere considerato uno dei massimi esperti italiani sull'uso delle zeoliti in agricoltura e negli allevamenti intensivi, in particolare al fine di contenere l'inquinamento delle falde provocato dai liquami e ridurre lo spreco della risorsa idrica.Allo studio di questi straordinari minerali Elio Passaglia ha dedicato buona parte della sua vita dedicando ad essi libri e sperimentazioni sul campo. Piemontese dai modi apparentemente formali, si illuminava e si entusiasmava nel decrivere il suo lavoro e i risultati ottenuti, anche da suoi studenti, attraverso tesi e studi su questo tipo di rocce.Oggi il suo lavoro risulta quanto mai importante sia per arginare il consumo di acqua nelle campagne, sia per cercare soluzioni alternativi rispetto ai concimi organici e di sintesi.Lascia la moglie Vanna, i figli Maria Novella e Lorenzo e i nipoti Chiara e Tommaso. I funerali si terranno domani, mercoledì 26 ottobre, alle 10,30 partendo dalle Camere Ardenti del Policlinico di Modena, direttamente per la Chiesa Parrocchiale di San Faustino dove alle 11 sarà celebrata la liturgia funebre. La salma riposerà nel cimitero di Castellamonte in provincia di Torino.