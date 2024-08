Adriatico invaso dalla mucillagine: le immagini anche dallo spazio

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Nelle ultime settimane è stata osservata una fioritura di fitoplancton nel Mar Adriatico settentrionale - si legge sul sito di Copernicus -. Le alte temperature e gli apporti di acqua dolce derivanti dalle recenti forti piogge hanno favorito la fioritura. L'apporto di acqua dolce ha ridotto la salinità della superficie del mare, creando un ambiente ideale per la rapida proliferazione del fitoplancton. Le temperature in aumento hanno ulteriormente accelerato il processo, rendendo la fioritura così grande da essere visibile persino dallo spazio. La fioritura ha portato anche alla formazione di mucillagine, che si è accumulata lungo le coste di alcune regioni italiane che si affacciano sul Mar Adriatico. Questa immagine, acquisita da uno dei satelliti Copernicus Sentinel-2 il 7 agosto 2024, mostra sia la mucillagine (in bianco) sia la fioritura di fitoplancton (in verde) al largo della costa della città di Rimini'.