Aggiudicato a 12.500 euro il frigorifero con le firme delle star

Da Gianni Amelio a Monica Bellucci, dai premi Oscar Alex Gibney e Gabriele Salvatores a Ferzan Ozpetek, da Stefania Sandrelli ad Alessandro Gassman e ancora i due vincitori della Coppa Volpi Luca Marinelli e Ariane Ascaride, i direttori della Mostra del Cinema di Venezia e del Festival di Cannes Alberto Barbera e Thierry Fremaux: solo alcuni dei 105 grandi nomi del cinema italiano e internazionale che lo scorso anno alla Mostra del Cinema hanno autografato il frigorifero retrò Scrivimi dell'azienda Bompani. Questa #OperaUnica è stata messa all'asta nei giorni scorsi sulla piattaforma charitystars.com con un obiettivo: sostenere il Cinema Italiano, grazie alla Fondazione Ente dello Spettacolo.



È proprio questo che ha convinto Marco Bizzarri, Presidente e CEO di Gucci, a partecipare all'asta benefica e ad aggiudicarsi l'originale pezzo unico: 'E' un momento difficile per la cultura. La vita delle arti - di tutte le arti - è stata sconvolta dalla pandemia: si tratta di un settore vitale per l'Italia, per la nostra identità nazionale. Abbiamo bisogno di arte, di teatro, di cinema adesso più che mai. Per questo ho deciso di dare un contributo personale a questa iniziativa, offrendo un piccolo segnale per la ripartenza a partire dai più giovani e ricordarci che il mondo dello spettacolo tornerà presto a regalarci bellezza e verità'.



Il ricavato dell'asta, infatti, andrà a supportare la crescita professionale di tre giovani talenti in questo settore, finanziando l'ampliamento delle loro competenze e l'apprendimento di nuove skill.



'Abbiamo deciso di mettere a disposizione il nostro frigorifero 'Scrivimi' per questa iniziativa benefica per sostenere ancora una volta lo stile italiano, in questo caso il cinema - precisa Enrico Vento, CEO di Bompani - La nostra azienda, così come il nostro cinema e la Fondazione Ente dello Spettacolo, portano nel mondo la bellezza italiana, una bellezza che non si ferma nei luoghi d'arte ma è raccontata anche dal nostro ricco tessuto produttivo che ha sviluppato grandi eccellenze fatte di passione e competenza. Vedere oggi il nome di Marco Bizzarri, Presidente e CEO di Gucci associato a questa iniziativa conferma ancora di più la bontà della nostra scelta'.



Il frigo è stato aggiudicato alla cifra di 12.500 euro, dopo numerosi rilanci.



Nella foto a lato: da sx Marco Bizzarri di Gucci, il frigorifero autografato da 105 star del cinema internazionale, Enrico Vento di Bompani