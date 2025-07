Agrivoltaico, nuovo business e consumo di suolo

Le rinnovabili si allungano sull'Emilia Romagna. In pianura si piantano i pannelli nei campi per fare energia elettrica; sull'appennino tosco emiliano spuntano le torri degli aerogeneratori. Su Carpi pende il progetto di Cascinetto, con 30 ettari di agrivoltaico. Tra Emilia Romagna e Toscana avanza l’approvazione di 13 generatori fra i comuni di Castel del Rio nel bolognese e Firenzuola, Firenze. Il rinnovabile arriva anche nelle zone alluvionate nel 2023, con un impianto agrivoltaico da 24,99Mwp dalle parti di Molinella. Un settore quello delle rinnovabili spinto in Italia da incentivi pubblici che solo nel 2023 hanno sfiorato i 10 miliardi di euro, secondo l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Un business che vede decine di società nel presentare progetti a pioggia su tutto il territorio nazionale, e proprietari nell'affittare o vendere terreni. E il nuovo affare sembra essere l'agrivoltaico, sistema che dispone i pannelli elettrici in modo sopraelevato, ma che solleva aspetti legati al consumo di suolo.L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Ispra suggerisce l'utilizzo delle superfici urbanizzate o già compromesse per minimizzare l’impatto sul suolo agricolo. Ma la normativa regionale è blanda.'Una buona legge o uno specchio per allodole volto a tamponare il triste bilancio di consumo di suolo, tra malcontento di cittadini e sindaci e il poco sforzo iniziale di chi dovrebbe legiferare per una tutela ferrea del fragile suolo nazionale e il suo patrimonio culturale', commenta Patrizia Pezzuoli Italia Nostra Modena. Dal sud arriva il grido d'allarme. 'Tutto questo si sta trasformando in una vera e propria speculazione finanziaria mascherata di green', spiega Flavio Santoro, impegnato per la tutela del territorio in provincia di Foggia. Un copione pronto a ripetersi in altre regioni. E per scongiurare questo, Santoro ha scritto una lettera aperta alle istituzioni pugliesi sulla 'proliferazione incontrollata di progetti depositati su eolico e agrivoltaico, nonostante la presenza di vincoli idrogeologici e paesaggistici'. Lettera a cui hanno aderito decine di associazioni locali come Gli amici della terra, Lipu Foggia, Comitato Sannita, e oltre 100 associazioni e comitati nel resto d'Italia.