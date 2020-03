Ai medici e alle persone malate e che non possono essere visitate

Lo dedica a tutto le persone che devono rimanere in casa e a tutti i medici che devono lavorare tante ore e rischiano di ammalarsi. A tutte le persone che si sono ammalate di coronavirus e non possono ricevere le visite dei loro cari.

Andrà tutto bene. Mille colori in un disegno per regalare un 'unica speranza!

Un abbraccio virtuale a te, Agata, e a tutti i bimbi che continuano ad inviare i loro disegni alla redazione de La Pressa. Un modo per regalare Speranza in un momento difficile per gli adulti e per i bimbi stessi.