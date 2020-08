Al Gattile di Magreta sono tanti i mici in attesa di essere adottati

Numerosi sono i gattini che aspettano di essere adottati presso il gattile di Magreta, Punto&Virgola. Nonostante le molte adozioni infatti sono di più i gatti recuperati, tanto che lo stesso gattile ha gravi carenze di spazio. Capita spesso che in un solo giorno siano accolti anche 8-10 gattini quindi

nonostante ci sia un gruppo balie a supporto della struttura, sempre più numeroso ed efficiente, per far fronte a questi numeri non basterebbero tre gattili. Ogni anno si sfiorano i 400 recuperi.

Da tempo ormai gestore e associazioni di volontariato in sinergia hanno messo in campo ogni risorsa possibile: si è creato un gruppo balie che ad oggi conta più di 30 volontari che stallano i gattini che ne hanno bisogno presso la propria abitazione; si è creata una rete capillare con le altre associazioni del territorio per intervenire tempestivamente su ogni segnalazione di gatti in pericolo o difficoltà.



Nonostante questo permane lo stato di emergenza, permangono gli ingressi oltre capienza e lo stato di emergenza generale.

Per questo il gattile lancia un appello all'adozione e acune utili indicazioni comportamentali che pubblichaimo:



'Il nostro gattile è una realtà esemplare, che funziona e fa davvero la differenza per la lotta al randagismo felino e la tutela di quegli animali, i gatti, troppo spesso considerati ingiustamente di serie B.

IL #GATTILEMAGRETA HA BISOGNO DI AIUTO!

Come aiutarci?

1_ condividendo gli appelli dei nostri 'miciulinis', ogni condivisione salva una vita. Parla di noi ad amici e parenti, vieni a trovarci e racconta la nostra realtà!

2_ segui le nostre indicazioni su cosa fare quando si trovano gattini neonati e condividi l'informazione con parenti e amici e in generale diffondi sempre il messaggio che i gattini NON VANNO MAI TOCCATI! Ogni anno accogliamo decine e decine di neonati che i cittadini pensano di salvare raccogliendo ma che in realtà spesso condannano a morte. Se non avete la certezza che la mamma sia morta NON TOCCATELI, NON AVVICINATELI, NON SORVEGLIATELI DA VICINO, ma chiamateci! Vi spiegheremo cosa fare e cosa non fare, ma toccandoli li contaminate olfattivamente e la mamma li rifiuterà.

3_ aiutaci a diffondere una corretta cultura di AFFIDO DEI GATTINI E STERILIZZAZIONE! far fare cucciolate ai propri gatti e regalarli, come spesso accade, a chi capita non è tutelare il loro futuro, ma è solo ingrossare le fila del randagismo felino. Fare adozioni è complicato, ci vogliono competenza ed esperienza, non basta amare gli animali, e un privato non ha mai gli strumenti per tutelarli che ha un gattile funzionale. I gattini che accogliamo ogni anno sono centinaia, e sono solo una minima parte dei nati, la maggior parte finisce per morire in silenzio in strada, ogni gattino fatto nascere appositamente toglie una possibilità di adozione ad uno già nato.

Perchè sterilizzare?

Perchè è l'unico modo per tutelare davvero il tuo gatto, che non rischierà di contrarre malattie mortali come la FIV, non rischierà la vita ad ogni parto e nelle lotte per le femmine in calore, la tua gatta sterilizzata non soffrirà per non essere mai diventata mamma perchè per lei la riproduzione è solo istinto, non emotività, non viene vissuta come per gli esseri umani. Non cedere alla tentazione di far fare una cucciolata per vedere o far vedere ai tuoi figli i gattini, portali piuttosto in gattile, vi accoglieremo a braccia aperte, vi presenteremo i nostri gattini, e chissà...magari scoccherà l'amore, e così avrai salvato uno sfortunato anzichè averne fatti nascere altri.

AIUTATECI AD AIUTARLI!

Se siamo costantemente in emergenza rischiamo di non poterne salvare più!

Canile-Gattile Punto & Virgola di Magreta di Modena, strada Nuova Pederzona 101.

059512807 (si risponde in orario di apertura)

Coordinatrice gattile:

Diana ‭3355930624

Volontari:

Alice 3463724682

Caterina 3496700206

Chiara 3469559028

Riccardo 333 8405224

Elena 3478739362‬

X4zampe.emilia@live.com

Per le ADOZIONI IN GATTILE NON SERVE PRENDERE APPUNTAMENTO!

Puoi venire direttamente in gattile in orario di apertura!

COME RAGGIUNGERCI:

,-DA MODENA tangenziale verso Sassuolo, uscita Baggiovara,destra, dritto per 3 km finchè trovate il canile/gattile a sinistra

-DA SASSUOLO tangenziale verso Modena, uscita Baggiovara, sinistra, dritto per 3 km finchè trovate il canile-gattile a sinistra

ORARI DI APERTURA:

DAL 15 MAGGIO AL 15 SETTEMBRE orario estivo dal lunedì al giovedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

DAL 15 SETTEMBRE AL 15 MAGGIO orario invernale dal lunedì al giovedì dalle 12 alle 16, sabato e domenica dalle 11 alle 17