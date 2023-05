Al via il Motor Valley Fest

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I visitatori avranno l’opportunità di conoscere alcuni tra i mezzi più significativi e di recente acquisizione sviluppati dall’industria nazionale in collaborazione con il Ministero della Difesa, come il Nuovo Blindo “Centauro” del Consorzio Iveco Oto-Melara e il Veicolo Tattico Leggero Multiruolo (VTLM) “Lince” 2 con torretta remotizzata Hitrole della Iveco SpA.Inoltre, saranno esposti alcune progetti sviluppati nell’ambito del Piano Nazionale della Ricerca Militare gestito dal Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, in particolare un veicolo innovativo full Hybrid della Società Oral Engineering, il seggiolino Anti Blast della Società Dallara, il sistema di visione indiretta VUHLCAN della Società Podestà per la guida di veicolo a sportello chiuso o in condizioni di scarsa visibilità, il Sistema Autonomo di Guida Universale per Veicoli Terrestri (SAGUVET), installato su un VTLM e l’Umnanned Vehicle Route Clearence, finalizzato alla realizzazione di un sistema di Route Clearance dell'azienda Lavorazioni Elettroniche e Meccaniche Srl.