'Alla scoperta di ville e Castelli tra Modena e Bologna'

Al via la rassegna 'Alla scoperta di ville e castelli tra Bologna e Modena', un’iniziativa turistico-culturale consolidata nel territorio bolognese che si amplia dal 2025 all’intero territorio modenese, come un’occasione per immergersi nella storia, nell’arte e nelle bellezze architettoniche di un territorio ricco di storia, arte e fascino. Si parte con le visite e già dal fine settimana del 1° fabbreio e proprio dalla provincia di Modena, con le visite guidate a Palazzo Coccapani e Modena, e al castello dei Spezzano, a Fiorano.

Promossa dal Territorio Turistico Bologna-Modena, formato da Provincia di Modena e dalla Città metropolitana di Bologna con il Comune di Bologna, in collaborazione con il Comune di Modena, la rassegna offre l’opportunità di visitare ville, castelli, palazzi storici, torri e monumenti particolari, alcuni dei quali aperti al pubblico in esclusiva per questa iniziativa.

Anche le sedi solitamente accessibili proporranno itinerari e attività speciali, pensati per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.

Pur promosso dall'organismo che unisce enti pubblici, i prezzi non sono proprio popolari, e sicuramente non inferiori a quelli delle tradizionali aperture: il costo delle visite è di 15 euro, con una tariffa ridotta di 12 euro applicata ai soggetti convenzionati, tariffa ridotta di 6 euro applicata ai ragazzi dai 6 a 12 anni e gratuito fino a 5 anni. Ovvero, per una famiglia di 4 persone con due bambini sopra i 6 anni il ticket totale sarà di 42 euro. Lo facciamo notare ai promotori, riuniti in provincia, e ne chiediamo le ragioni. 'Ciò è dettato dalla necessità di garantire, nel momento del lancio del progetto, una garanzia di sostenibilità.

Non sappiamo quale sarà la risposta e la copertura per almeno i 60 appuntamenti previsti, comprese ovviamente le guide professionali, deve essee garantita. Anche solo se a prenotare le visite fosse una sola persona. Abbiamo investito su questo progetto e vogliamo fornire buona basi per dargli continuità' - spiegano i rappresentanti della città metropolitana di Bologna e del Comune di Modena che fanno intendere come nel caso di risposta positiva anche i paramenri dei prezzi potrebbero cambiare

Il calendario della rassegna 'Alla scoperta di ville e castelli tra Bologna e Modena', prevede circa 60 appuntamenti, nel corso dell’anno, che si terranno, a partire dal 1° febbraio, nel fine settimana, con appuntamenti fissati generalmente tutte le domeniche e un sabato al mese, per offrire ai partecipanti un ricco calendario di proposte.

Le prime visite partiranno il 1° febbraio, inaugurando il programma della rassegna che si arricchirà nei prossimi mesi di nuove e affascinanti proposte. Al momento è già possibile prenotare gli appuntamenti fino al 30 marzo.

Il programma sarà pubblicato ogni tre mesi fino alla fine dell’anno. Le iniziative sono organizzate in collaborazione con soggetti pubblici e privati che gestiscono i luoghi e con guide turistiche e coinvolgeranno tutto il territorio. Tutte le informazioni dettagliate si trovano su visitmodena.it e extrabo.com/it1° febbraio - Palazzo Coccapani d’Aragona (Modena, MO)Visita al Palazzo Coccapani d’Aragona, sede dell’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti. Questo palazzo di origine seicentesca, visitabile per l’occasione, è famoso per il magnifico scalone imperiale a tre rampe decorato con ricchi affreschi e stucchi, che ne fanno uno dei gioielli architettonici di Modena.2 febbraio - Castello di Spezzano (Fiorano Modenese, MO)Un’esperienza speciale al Castello di Spezzano, con una visita ai suoi affreschi storici, che rappresentano anche le vedute dei borghi e castelli della zona, e alla mostra “Le piastrelle da piccole. 1889-1939: i primi cinquant’anni del Distretto”. L’esposizione racconta la nascita della produzione di piastrelle nel distretto.9 febbraio - Torrioni di Castel Guelfo (Castel Guelfo, BO)Con questa visita si potrà scoprire la storia millenaria di Castel Guelfo attraverso i suoi torrioni difensivi, testimonianze di un passato ricco di conflitti tra le principali famiglie del territorio. Un viaggio tra leggende e aneddoti unici.16 febbraio - Rocchetta Mattei (Grizzana Morandi, BO)Una visita guidata a un edificio unico nel suo genere, immerso tra le colline bolognesi sopra Riola, voluto dal visionario conte Cesare Mattei. Un castello straordinario e fiabesco, che fonde stili architettonici moreschi, medievali e liberty in un mix sorprendente.23 febbraio - Castello di Galeazza (Crevalcore, BO)Visita al Castello di Galeazza, un antico castello sorto intorno a una torre trecentesca, voluto da Galeazzo Pepoli. Nel 1870, la villa venne trasformata in un’affascinante villa neomedievale, circondata da un ampio giardino nel quale godersi un momento di relax a contatto con la natura.2 marzo - Chiesa di Riviera (Casalfiumanese, BO)Nascosto nella Valle del Santerno, il Santuario di Riviera è un gioiello architettonico interamente in sasso, che racconta la storia del più antico luogo di culto mariano della vallata.8 marzo - Palazzo dei Pio di Carpi (Carpi, MO)Una visita speciale in uno dei più importanti complessi monumentali rinascimentali dell’Emilia-Romagna, per scoprire il fascino della storia e della cultura di Carpi. La visita comprenderà delle aree normalmente non inserite nelle visite come “il Guerriero” e la Salita alla Torre del Passerino.9 marzo - Villa San Donnino (Modena, MO)Una splendida villa liberty, aperta per l’occasione dalla famiglia Lonardi, resa celebre anche dal film 'Novecento' di Bernardo Bertolucci per il quale sono state girate alcune scene all’interno. La visita include il tour dell’acetaia di produzione di Aceto Balsamico Tradizionale di Modena.16 marzo - Paciu Maison (Ponte Rizzoli, BO)Un viaggio emozionante in una residenza che ridefinisce il concetto di spazio abitabile e creativo. Visita la casa-opera ideata dall'artista eclettico Harry Baldissera, al cui interno sono presenti una varietà di stanze diverse tra loro, connesse a livello pratico ed emotivo, attraverso l’arte.23 marzo - Palazzo Comunale di San Giovanni in Persiceto (San Giovanni in Persiceto, BO)Un gioiello architettonico del XV secolo, ricco di affreschi e decorazioni che spaziano dal Rinascimento al Novecento. Un percorso ideale per scoprire la storia e l’arte del borgo di San Giovanni in Persiceto.30 marzo - Villa Modoni e Villa Pasi (Imola, BO)Due residenze nobiliari che conservano al loro interno splendidi saloni, affreschi e giardini all’italiana. Una visita che permette di immergersi nell’eleganza e nella raffinatezza del passato.

«Questa rassegna rappresenta un importante passo avanti nella valorizzazione delle nostre eccellenze storiche e culturali,' afferma Fabio Braglia, Presidente della Provincia di Modena. 'Rendere fruibile il patrimonio modenese, dalla pianura all’Appennino, insieme a quello Bolognese crea una sinergia senza precedenti' continua Braglia. 'Siamo certi che questa formula innovativa sarà accolta con entusiasmo dai visitatori».

Presidente del Territorio Turistico Bologna-Modena, assente dalla presentazione a Modena per indisposizione, in una nota ha posto l'accento sulla dimensione condivisa del progetto «Bologna e Modena insieme vantano un patrimonio unico, e questa rassegna vuole aprire le porte di questo tesoro comune a un pubblico sempre più ampio. Si tratta di un’iniziativa che coniuga tradizione e innovazione, mettendo a disposizione esperienze autentiche e inedite per promuovere il territorio in modo originale».Gli appuntamenti, che saranno circa 60 nel corso dell’anno, si terranno, a partire dal 1° febbraio, nel fine settimana, con appuntamenti fissati generalmente tutte le domeniche e un sabato al mese, per offrire ai partecipanti un ricco calendario di proposte.

«il successo di iniziative come questa risiede nella stretta collaborazione tra istituzioni e operatori pubblici e privati e nel dialogo tra la città e il territorio. L’apertura di ville e castelli, alcuni in esclusiva, secondo un calendario strutturato su un intero anno e con tour garantiti senza numero minimo di adesioni, rappresenta un passo avanti nella progettazione turistica. Non solo lanciamo nuovi prodotti, ma rafforziamo un’offerta territoriale che guarda al futuro dello sviluppo turistico».

Direttore del Territorio Turistico Bologna-Modena, evidenzia la rassegna rappresenta anche un’occasione di scoperta: «l’innovazione con cui proponiamo il nostro patrimonio culturale rende questo progetto ancora più speciale. Siamo orgogliosi di promuovere un’iniziativa che valorizza Modena e Bologna in un’ottica di collaborazione, offrendo ai visitatori una visione d’insieme dinamica e di qualità».

La partecipazione sarà possibile esclusivamente su prenotazione, effettuabile attraverso i portali ufficiali visitmodena.it e extrabo.com/it, oppure presso l’Ufficio Informazione e accoglienza turistica di Modena e il punto informativo eXtraBO a Bologna.

Tutte le informazioni dettagliate si trovano su visitmodena.it e extrabo.com/it

Foto: in alto uno degli interni più affascinanti e più alti del castello di Spezzano e, nel testo, una veduta della maestosa scalinata interna di Palazzo Coccapani