All'asta la collezione dell'Ingegner Mauro Forghieri

La Casa d’Aste della Motor Valley di Giusti e Battaglia propone oltre 150 lotti appartenuti a Mauro Forghieri, ingegnere, progettista e dirigente sportivo, una fama mondiale soprattutto come progettista di monoposto di Formula 1, direttore tecnico della Scuderia Ferrari dal 1962 al 1971 e dal 1973 al 1984, con il quale conquistò 7 titoli costruttori e 5 titoli mondiali piloti.



Mauro non è stato solo un uomo Ferrari; ha lavorato per la Lamborghini, per la BMW e con la Oral Engeneering ha collaborato anche alla progettazione di veicoli militari ad uso civile..



É il racconto della sua vita professionale e in alcuni casi personale attraverso documenti, coppe, oggetti, capi di abbigliamento e cimeli che hanno percorso la sua straordinaria esistenza.

Oggetti che rappresentano l’amicizia, la riconoscenza e l’affetto di tante persone nei suoi confronti.



In Asta inoltre più di 100 lotti di antiquariato e dipinti tra i quali un’opera del maestro Giuseppe Graziosi.

Un patrimonio che viene messo a disposizione di musei, collezionisti e privati che vogliono anche in questo modo sentirsi vicini a un grande professionista che amava condividere la propria esperienza,il proprio sapere e il proprio amore per la sua terra.



L’Asta si tiene nella residenza di famiglia di Villa Carbonieri (da Mauro battezzata Villa Clementina) a Magreta, dove Mauro ha vissuto tanti anni con la moglie Elisabetta.



L’evento si terrà in presenza di un numero ristretto di persone e online su 5 piattaforme mondiali.



La moglie Elisabetta intende devolvere una parte del ricavato a enti di beneficenza verso i quali da sempre Mauro dedicava la propria attenzione e generosità.



L’Asta si terrà il 27 Maggio 2023 alle ore 10.30 per i lotti di antiquariato e alle ore 15.30 per i lotti di automobilia.