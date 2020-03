Allerta meteo, forti piogge in arrivo in Emilia-Romagna

. Dopo un inverno in gran parte mite e soleggiato, è in arrivo una perturbazione che colpirà in particolare le zone montane e le pianure emiliane, con piogge intense previste nell'arco di poche ore.La Protezione civile regionale ha per questo diramato un'allerta gialla per tutta la giornata di oggi per rischio idraulico e idrogeologico, che riguarda sia gli Appennini da Piacenza a Bologna sia la bassa da Reggio Emilia a Ferrara. 'Il passaggio di una saccatura atlantica- si legge nel bollettino- determinerà dal pomeriggio di oggi, giovedì 5 marzo, precipitazioni anche a carattere di rovescio, principalmente sulle aree montane', con valori tra i 10 e i 25 millimetri di pioggia. 'Sono previsti però sul crinale appenninico valori massimi compresi tra 50 e 75 millimetri concentrati nelle ultime sei ore della giornata odierna'.. Ai temporali, a partire dal tardo pomeriggio di oggi, si aggiungerà una 'ventilazione sopra i valori di soglia sul crinale appenninico e sulle aree collinari', coinvolgendo in questo caso anche la parte romagnola, con intensita' del vento intorno a 62-74 chilometri orari e raffiche localmente superiori.'Mare molto mosso- aggiunge la Protezione civile- temporaneamente agitato al largo del delta del Po in nottata, direzione d'onda proveniente da sud est). Moto ondoso in rapida attenuazione in prima mattinata'.