Un gruppo di 21 ristoratori di Modena e provincia si è recato infatti al centro di raccolta del Comune di Conselice in provincia di Ravenna, per consegnare all'assessore Raffaele Alberoni i deumidificatori comprati tramite l'iniziativa lanciata i primi di giugno in collaborazione con Andrea Casoni di Emilia Romagna Responsabile.'E' un momento difficile per la nostra amata Emilia Romagna, colpita duramente dalle alluvioni degli ultimi giorni. Siamo vicini a quanti hanno subito danni e disagi, e vogliamo fare la nostra parte per contribuire alla ricostruzione. Noi ristoranti dell'associazione siamo orgogliosi di aver contribuito a sostenere gli alluvionati in piccola parte rispetto ai reali bisogni. Tuttavia, è importante sottolineare che la solidarietà è un importante motore di cambiamento e di speranza.Nonostante la situazione critica, siamo sicuri che la nostra comunità ha la forza e la risolutezza di superare questa difficile fase. In questi momenti di sfida, dobbiamo essere pronti ad aiutare gli altri e a mantenere vivo lo spirito di comunità. Siamo tutti in questo insieme e vogliamo dare il nostro contributo per aiutare chi ha bisogno. Ci uniamo agli sforzi della Protezione Civile e delle autorità locali per fornire assistenza e supporto alle comunità colpite. Un pensiero va a quanti attualmente si trovano in difficoltà, e a tutti coloro che sono impegnati nella fase di intervento. Siamo fieri di far parte di questa grande famiglia dell'Emilia Romagna, e saremo sempre al fianco degli alluvionati. Il nostro sostegno, oggi e sempre”, commenta Luca Milanti, presidente Associazione Ristoratori di ModenaEcco i locali che hanno partecipato: HP hotel ristorante di Palagano, Osteria del Tempo Perso di Modena, A tavola con Delia Pizzeria Lab Bistrot Modena, Keik handmade taste Modena, Pamela – Maison Livre Modena, Pugliami per la Gola Bistrot Modena, I Dissonanti Modena, Boutique della Pizza Modena, ElioPark Modena, 212 Soup Modena, Al Goblet birroteca Modena, Osteria Romana Modena, Baita del Duca Piane di Mocogno, FM23 Beerstrò Modena, Osteria del Borgo Castelvetro, Red Lion Pub Modena, La Smorfia Pizzeria Modena, Sosta Emiliana Modena, Locanda Cialamina Palagano, Bulldog ristorante pizzeria Modena, Gran Morane cucina e pizza.