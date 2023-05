Alluvione, volontari Protezione civile emiliana oggi a Bagnacavallo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.













I giovani volontari hanno aiutato a pulire dal fango aziende e abitazioni private e - a pranzo - non è mancato il momento di condivisione spensierata, nonostante tutto. Sulle note di Romagna Mia è stata celebrata questa giornata di solidarietà.Intanto l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha avviato una raccolta fondi per aiutare i territori più colpiti dall'alluvione.Chi vuole può fare una donazione all'Iban IT66A0627013199T20990000380, scrivendo nella causale «Raccolta fondi emergenza alluvione». I fondi saranno utilizzati per fronteggiare i danni subiti da alcuni territori della Bassa Romagna, in particolare Bagnacavallo e Conselice.Associazioni e soggetti privati che volessero attivare raccolte fondi a favore delle popolazioni colpite potranno canalizzarle le somme raccolte all'interno della campagna dell'Unione.Al termine della raccolta fondi sarà pubblicato un rendiconto sull'utilizzo delle somme ricevute.