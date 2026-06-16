Modena: altro furto di metalli, alla luce del sole, all'isola ecologica

Secondo il racconto, la dinamica è ormai tristemente nota: un camioncino cassonato, apparentemente di un normale utente, entra vuoto nel centro di raccolta, si dirige verso il box dove vengono depositati i rottami ferrosi. Scende una persona, carica buona parte del cassone e si avvia verso l’uscita con il materiale sottratto.
Un’azione rapida, disinvolta, compiuta, con evidente senso di totale impunità. Eppure si tratta a tutti gli effetti di furto: nel momento in cui un materiale viene conferito, diventa proprietà di Hera, oltre a rientrare nelle procedure di sicurezza e nel corretto funzionamento del servizio pubblico.
La mancata reazione degli operatori sarebbe riconducibile a quanto già sottolineato nei precedenti casi. Dopo avere ricevuto reazioni dure, e non avendo comunque strumenti per intervenire sotto l'aspetto della sicurezza, gli operatori seguirebbero l'indicazione di non affrontare direttamente chi sta commettendo il reato, per evitare appunto rischi e possibili reazioni aggressive.
“Il Comune di Modena e il Gruppo Hera stanno affrontando il fenomeno dei furti alle stazioni ecologiche che, su segnalazione degli operatori, sono stati e vengono costantemente denunciati alle forze dell’ordine e condivisi nei tavoli istituzionali e con le autorità competenti' - comunica Hera.
'La multiutility, da tempo, sta mettendo in campo quanto nelle proprie possibilità e facoltà per rafforzare il presidio e garantire lo svolgimento dell'attività in sicurezza, a tutela dei lavoratori e degli utenti, anche attraverso un servizio di vigilanza dedicato e itinerante' - conclude Hera.